Браконьер за убийство лося в Тверской области заплатит 270 тысяч рублей
В Тверской области суд назначил наказание браконьеру, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в январе этого года обвиняемый получил разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а именно охотничьего самозарядного карабина модели ТИГР.
В августе мужчина ушел на охоту в лес Ржевского района. Возле деревни Маслово браконьер застрелил двухлетнего самца лося. Необходимого разрешения на охоту у мужчины не было. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на сумму 240 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба Ржевского городского суда, подсудимый полностью возместил причиненный материальный ущерб. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.