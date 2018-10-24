Браконьер за убийство лося в Тверской области заплатит 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-24T19:22:28+03:00

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В Тверской области суд назначил наказание браконьеру, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в январе этого года обвиняемый получил разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а именно охотничьего самозарядного карабина модели ТИГР.

В августе мужчина ушел на охоту в лес Ржевского района. Возле деревни Маслово браконьер застрелил двухлетнего самца лося. Необходимого разрешения на охоту у мужчины не было. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на сумму 240 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Ржевского городского суда, подсудимый полностью возместил причиненный материальный ущерб. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.