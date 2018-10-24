27-летний парень похитил телефон у невнимательного жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 18:38 2018-10-24T18:38:26+03:00

Хозяин оставил свой мобильник на прилавке в магазине

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В Тверской области у 30-летнего жителя Бологовского района украли мобильный телефон. Мужчина обратился за помощью к полицейским.

Стражи правопорядка установили, что в день происшествия мужчина находился в одном из магазинов в Бологое. Воспользовавшись невнимательностью потерпевшего, злоумышленник похитил оставленный без присмотра на прилавке магазина сотовый телефон.

Полицейские опросили персонал магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. По этим данным была составлена ориентировка на подозреваемого. Информацию с приметами злоумышленника передали экипажам полиции, которые патрулировали улиц.

-В течении нескольких часов полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Бологовского района, -сообщают в УМВД России по Тверской области.

По факту кражи мобильного телефона возбуждено уголовное дело.