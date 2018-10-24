12 бесплатных экскурсий пройдет в Твери и Торжке
Проходить они будут в течение месяца, начиная с 27 октября
12 бесплатных экскурсий пройдет в Твери и Торжке
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В Твери и Торжке пройдет Фестиваль городских экскурсий. 12 бесплатных экскурсий запланированы с 27 октября по 24 ноября.
Проводить экскурсии будут выпускники “Школы городских экскурсий”.
Профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий является хобби, в течение месяца учились у ведущих экскурсоводов Москвы.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, каждый выпускник «Школы городских экскурсий» в рамках Фестиваля экскурсий презентует свой авторский проект.
Начнутся экскурсии в 12:00. Подробный график представлен на сайте фестиваля.