2018-10-24T17:15:49+03:00
Происшествия

Парни, которые убили двух пенсионеров в Тверской области, согласились с предъявленным обвинением

Жестокое убийство произошло в начале этого года на улице Изумрудной в Конаково
Виктория ЖУКОВА
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В Тверском областном суде прошло слушание по делу об убийстве двух пенсионеров в Конаковком районе. Фото: архив "КП"В Тверском областном суде прошло слушание по делу об убийстве двух пенсионеров в Конаковком районе. Фото: архив "КП"
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В Тверском областном суде прошло слушание по делу об убийстве двух пенсионеров в Конаковком районе.

Вчера, 23 октября, молодые люди полностью согласились с предъявленным обвинением. Очередное заседание пройдет 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что два молодых человека 18 и 22 лет 5 января этого года убили двух пенсионеров. Один из злоумышленников знал погибших, он ранее работал в их доме.

Парни решили ограбить дом. Сначала они убили 70-летнюю женщину, а после и ее 72-летнего супруга. Из дома они похитили ценные вещи, деньги, охотничье ружье, а также угнали автомобиль погибших.

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