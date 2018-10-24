2018-10-24T16:46:49+03:00
Происшествия

20-летний парень из Твери зарабатывал деньги, обманывая людей в интернете

Молодой человек создал лже-объявление
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ведется следствиеВедется следствиеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Твери 20-летний парень обратился в полицию с заявление о мошенничестве. Молодой человек рассказал, что в одной из социальных сетей он нашел объявление о распродаже фирменной обуви. Потерпевший решил сделать заказ на сумку 5 690 рублей. Деньги он перевел на счет банковской карты, который был указан в объявлении. Однако товар заказчик так и не получил.

Полицейские провели проверку. Личность подозреваемого была установлена.

Злоумышленником оказался безработный 20-летний парень из Твери. В полиции фигурант сознался в содеянном и пояснил, что хотел заработать деньги, обманывая людей в интернете.

В УВД России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 бесплатных экскурсий пройдет в Твери и Торжке
Парни, которые убили двух пенсионеров в Тверской области, согласились с предъявленным обвинением
На зимнее содержание переведены региональные автодороги Тверской области
Суд оставил без изменений приговор врачу, по вине которого скончался житель Твери
В Твери расскажут о профилактике инсульта
Элегантный праздник "На струнах дождя" пройдет в Ботаническом саду Твери
Два дня будет ограничено движение транспорта по Бурашевскому шоссе в Твери
Фрукты, овощи и корнеплоды в Тверской области продавались с нарушениями
Более 8770 детей родилось за девять месяцев в Тверской области
Прокуратура нашла нарушения в работе больницы в Тверской области
Следователи СК выясняют причины возгорания маршрутки в Тверской области
Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тверской области
Без тепла и горячей воды остались жители микрорайона “Юность” в Твери
Помогать подключать и настраивать цифровое телевещание жителям Тверской области будут волонтёры
Строитель упал в недостроенную шахту лифта в Твери
Фургон и фура столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Овощи и фрукты продавали без необходимых документов в Твери
Свыше 2,1 млн рублей выделено на оборудование для лесных инспекторов в Тверской области
Пешеход попал под колеса автомобиля в Твери
Водитель французской лекговушки пострадал в ДТП в Тверской области