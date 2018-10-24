20-летний парень из Твери зарабатывал деньги, обманывая людей в интернете

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-24T16:46:49+03:00

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В Твери 20-летний парень обратился в полицию с заявление о мошенничестве. Молодой человек рассказал, что в одной из социальных сетей он нашел объявление о распродаже фирменной обуви. Потерпевший решил сделать заказ на сумку 5 690 рублей. Деньги он перевел на счет банковской карты, который был указан в объявлении. Однако товар заказчик так и не получил.

Полицейские провели проверку. Личность подозреваемого была установлена.

Злоумышленником оказался безработный 20-летний парень из Твери. В полиции фигурант сознался в содеянном и пояснил, что хотел заработать деньги, обманывая людей в интернете.

В УВД России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.