2018-10-24T16:12:24+03:00
Общество

На зимнее содержание переведены региональные автодороги Тверской области

В регионе ожидаются заморозки
Виктория ЖУКОВА
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Зимний комплекс включает в себя уборку от снега и наледи. Фото: архив "КП"Зимний комплекс включает в себя уборку от снега и наледи. Фото: архив "КП"
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В Тверской области автодороги будут переведены на зимнее содержание. По информации Тверского гидрометцентра, в регионе уже на этой неделе ожидается дождь со снегом, а ночью – заморозки.

Начиная с 24 октября, региональные автодороги Тверской области будут работать по зимнему режиму. Комплекс работ в этот период включает очистку трасс от снега и их обработку противогололедными материалами.

В пресс-службе областного правительства сообщают, что в рамках государственных контрактов содержание автодорог будут осуществляют девять генеральных дорожно-эксплуатационных организаций.

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