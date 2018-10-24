На зимнее содержание переведены региональные автодороги Тверской области

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-24T16:12:24+03:00

Зимний комплекс включает в себя уборку от снега и наледи. Фото: архив "КП"

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В Тверской области автодороги будут переведены на зимнее содержание. По информации Тверского гидрометцентра, в регионе уже на этой неделе ожидается дождь со снегом, а ночью – заморозки.

Начиная с 24 октября, региональные автодороги Тверской области будут работать по зимнему режиму. Комплекс работ в этот период включает очистку трасс от снега и их обработку противогололедными материалами.

В пресс-службе областного правительства сообщают, что в рамках государственных контрактов содержание автодорог будут осуществляют девять генеральных дорожно-эксплуатационных организаций.