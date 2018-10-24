Суд оставил без изменений приговор врачу, по вине которого скончался житель Твери
Тверской областной суд оставил без изменения приговор врачу, которого осудили за "Неоказание помощи больному". Наказание мужчине было назначено ранее в Московском районном суде Твери.
15 октября 2015 года диспетчер принял вызов от жителя поселка Химинститута. К больному выехала бригада скорой медицинской помощи. Врач вместе с фельдшером поднялись в квартиру. Там врач осмотрел мужчину и сделал соответствующие записи в карте вызова. После этого медик ввел внутримышечно препарат. Однако не предложил ему медицинскую эвакуацию.
- При этом осмотр больного врачом был проведен не в полном объеме, а именно не применены инструментальные методы исследования, электрокардиография. Врач не определил медицинскую организацию для оказания пациенту медицинской помощи, а также при наличии медицинских показаний врач не осуществил эвакуацию пациента в стационар. Правильный диагноз, от которого, в последствии, скончался пациент не был установлен, - сообщает пресс-служба суда.
Суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на два с половиной года.