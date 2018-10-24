Суд оставил без изменений приговор врачу, по вине которого скончался житель Твери

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-24T15:43:57+03:00

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Тверской областной суд оставил без изменения приговор врачу, которого осудили за "Неоказание помощи больному". Наказание мужчине было назначено ранее в Московском районном суде Твери.

15 октября 2015 года диспетчер принял вызов от жителя поселка Химинститута. К больному выехала бригада скорой медицинской помощи. Врач вместе с фельдшером поднялись в квартиру. Там врач осмотрел мужчину и сделал соответствующие записи в карте вызова. После этого медик ввел внутримышечно препарат. Однако не предложил ему медицинскую эвакуацию.

- При этом осмотр больного врачом был проведен не в полном объеме, а именно не применены инструментальные методы исследования, электрокардиография. Врач не определил медицинскую организацию для оказания пациенту медицинской помощи, а также при наличии медицинских показаний врач не осуществил эвакуацию пациента в стационар. Правильный диагноз, от которого, в последствии, скончался пациент не был установлен, - сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на два с половиной года.