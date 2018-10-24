2018-10-24T15:23:22+03:00
Звезды

Элегантный праздник "На струнах дождя" пройдет в Ботаническом саду Твери

Гостей ждут полонезы и вальсы на ковре из листьев
Ирина ТАРАСОВА
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«На струнах дождя» - праздник о элегантной осени. Фото: Ботанический сад ТвГУ«На струнах дождя» - праздник о элегантной осени. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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28 октября, в воскресенье, в Ботаническом саду ТвГУ пройдет элегантный семейный праздник «На струнах дождя».

В старинном парке сада гостей ждут полонезы и вальсы, музыка осени, танцы на ковре из листьев, ароматный чай и атмосфера творчества.

- Почувствуйте вкус жизни в осеннем Саду! Хозяйка Праздника - неподражаемая Нина Павлова. - приглашают организаторы праздника.

Начало в 12.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

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