Два дня будет ограничено движение транспорта по Бурашевскому шоссе в Твери

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-24T14:36:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери опять перекроют Бурашевское шоссе. Ограничено движение будет 25 и 26 октября.

Связано это с ремонтом сетей холодного водоснабжения в поселке имени Крупской. Спецтехника перекроет движение транспорта по шоссе, поэтому будет частично ограничен проезд.

В администрации Твери сообщают, что ремонтные работы будут идти в районе домов №53 и №55 по Бурашевскому шоссе. Несмотря на то, что водопровод здесь проходит в зелёной зоне, для размещения техники и проведения работ необходимо временное перекрытие одной полосы движения на шоссе.

Проезд на участке будет осуществляться по установленным временным знакам дорожного движения.