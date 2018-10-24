Два дня будет ограничено движение транспорта по Бурашевскому шоссе в Твери
Ограничения снимут 26 октября в 18:00
Водителям следует продумать пути объезда Фото: архив "КП"
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В Твери опять перекроют Бурашевское шоссе. Ограничено движение будет 25 и 26 октября.
Связано это с ремонтом сетей холодного водоснабжения в поселке имени Крупской. Спецтехника перекроет движение транспорта по шоссе, поэтому будет частично ограничен проезд.
В администрации Твери сообщают, что ремонтные работы будут идти в районе домов №53 и №55 по Бурашевскому шоссе. Несмотря на то, что водопровод здесь проходит в зелёной зоне, для размещения техники и проведения работ необходимо временное перекрытие одной полосы движения на шоссе.
Проезд на участке будет осуществляться по установленным временным знакам дорожного движения.