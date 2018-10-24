2018-10-24T14:28:07+03:00
Общество

Фрукты, овощи и корнеплоды в Тверской области продавались с нарушениями

Роспотребнадзор проверил овощебазы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Запретные овощиЗапретные овощиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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О надзоре за плодоовощной продукцией за 9 месяцев 2018 год. Управление Роспотребнадзора по Тверской области за девять месяцев 2018 года провело проверки 114 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые торговали плодоовощной продукцией. Были отобраны и исследованы 293 пробы овощей на соответствие гигиеническим нормативам, из них на содержание нитратов 274 пробы, пестицидов 205 проб, по паразитологическим показателям 171 проба.

При проведении проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были установлены следующие нарушения санитарного законодательства:

Отсутствие необходимой информации на маркировке о производителе и товаре

Нарушения условий хранения плодоовощной продукции.

Отсутствие документов, подтверждающих их качество и безопасность;

Было выписано штрафов на общую сумму 209 тысяч рублей.

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