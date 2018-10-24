2018-10-24T14:01:34+03:00
Общество

Более 8770 детей родилось за девять месяцев в Тверской области

Мальчиков больше, чем девочек
Виктория ЖУКОВА
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В Твери родилось 2228 детей Фото: архив "КП"В Твери родилось 2228 детей Фото: архив "КП"
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В Тверской области за девять месяцев текущего года на свет появился 8771 ребенок. Больше всего малышей родилось в Твери - 6194. Лидерами стали родительные дома № 2 и 5, областной родильный дом и областной перинатальный центр.

Например, только в Перинатальной центре за девять месяцев родилось 2228 детей, из них 1166 мальчиков и 1062 девочки. Там же на свет появилось больше всего двоен – 62. А в областном родильном доме родилось 1409 малышей: 732 мальчика, 677 девочек и 15 двоен.

По информации регионального Минздрава, в центральных районных больницах Тверской области на свет появилось 2577 младенцев. Больше всего новорожденных в Торжке - 439. На втором месте центральная районная больница Ржевского района, там на 28 малышей меньше. Третьим районом Тверской области по количеству новорожденных стала больница в Вышнем Волочке - 343 малыша.

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