2018-10-24T13:28:38+03:00
Здоровье

Прокуратура нашла нарушения в работе болницы в Тверской области

Людей и оборудования не хватает
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Прокуратура провела проверкуПрокуратура провела проверку
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- В ходе проверки отделения скорой медицинской помощи «Осташковской центральной районной больницы» межрайонной прокуратурой установлено, что бригадами скорой помощи допускаются факты превышения установленного 20-минутного периода времени приезда бригад "скорой помощи" - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В фельдшерских бригадах не хватает людей.

Кроме того, выявлены нарушения оснащения оперативного отдела - там отсутствует громкоговоритель селекторной связи, а также предусмотренне законодательством оборудование.

Автомобили скорой медицинской помощи не оборудованы видеорегистраторами, в некоторых автомобилях частично отсутствует необходимое оборудование.

Прокуратура внесла представление главному врачу «Осташковской ЦРБ» .

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