Прокуратура нашла нарушения в работе болницы в Тверской области
- В ходе проверки отделения скорой медицинской помощи «Осташковской центральной районной больницы» межрайонной прокуратурой установлено, что бригадами скорой помощи допускаются факты превышения установленного 20-минутного периода времени приезда бригад "скорой помощи" - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В фельдшерских бригадах не хватает людей.
Кроме того, выявлены нарушения оснащения оперативного отдела - там отсутствует громкоговоритель селекторной связи, а также предусмотренне законодательством оборудование.
Автомобили скорой медицинской помощи не оборудованы видеорегистраторами, в некоторых автомобилях частично отсутствует необходимое оборудование.
Прокуратура внесла представление главному врачу «Осташковской ЦРБ» .