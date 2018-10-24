2018-10-24T13:14:03+03:00
Общество

Следователи СК выясняют причины возгорания маршрутки в Тверской области

Во время пожара никто не пострадал
Виктория ЖУКОВА
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Пылающий ПАЗ успели сфотографировать очевидцы. Фото: группа в соцсети "Кимры-инфо".Пылающий ПАЗ успели сфотографировать очевидцы. Фото: группа в соцсети "Кимры-инфо".
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В Тверской области следователи СК выясняют причины возгорания пассажирского автобуса.

Напомним, ПАЗик загорелся днем 23 октября в поселке Южный в Кимрах. Маршрутка загорелась во время движения. В салоне в этот момент ехали восемь человек. Все пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство. После того, как ПАЗ остановился, внутри взорвался газовый баллон.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, проводится проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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