Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тверской области
В Тверской области полицейские разыскали пропавшую школьницу. Ночью в полицию с заявлением обратилась жительница Удомли. Женщина рассказала, что её 13-летняя дочь днём ушла из дома и не вернулась. Самостоятельно найти ребенка мама не смогла.
Полицейские обследовали улицы, дворы, заброшенные здания, чердаки и подвалы. Ориентировку на разыскиваемого ребенка передали всем комплексным силам полиции. Также стражи правопорядка опросили родственников, друзей и знакомых школьницы.
В УМВД России по Тверской области сообщают, что девочку нашли уже днем. Она была дома у своей подруги. Как пояснили родители, их дочь до этого случая из дома не сбегала.
Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.