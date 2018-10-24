Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-24T12:34:18+03:00

Школьница сбежала из дома и осталась у своей подруги

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В Тверской области полицейские разыскали пропавшую школьницу. Ночью в полицию с заявлением обратилась жительница Удомли. Женщина рассказала, что её 13-летняя дочь днём ушла из дома и не вернулась. Самостоятельно найти ребенка мама не смогла.

Полицейские обследовали улицы, дворы, заброшенные здания, чердаки и подвалы. Ориентировку на разыскиваемого ребенка передали всем комплексным силам полиции. Также стражи правопорядка опросили родственников, друзей и знакомых школьницы.

В УМВД России по Тверской области сообщают, что девочку нашли уже днем. Она была дома у своей подруги. Как пояснили родители, их дочь до этого случая из дома не сбегала.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.