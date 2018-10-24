2018-10-24T12:11:15+03:00
Недвижимость

Без тепла и горячей воды остались жители микрорайона “Юность” в Твери

Специалисты устраняют дефект на тепловых сетях
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Тепло восстановят в ближайшее время Фото: архив "КП"Тепло восстановят в ближайшее время Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Твери жители микрорайона “Юность” остались без тепла и горячей воды. В районе дома №6 корпус 1 по Молодёжному бульвару выявлен дефект на трубопроводе. Чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации на магистральной сети, с утра специалисты “Тверской генерации” приступили к работам.

На время ремонта в ряде жилых домов по улицам Артюхиной, Паши Савельевой и Фрунзе, а также Молодёжному бульвару будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение.

В администрации Твери сообщают, что устранение дефекта на трубопроводе контролирует департамент ЖКХ администрации города. Закончить все работы ресурсоснабжающая организация должна в кратчайшие сроки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери расскажут о профилактике инсульта
Элегантный праздник "На струнах дождя" пройдет в Ботаническом саду Твери
Два дня будет ограничено движение транспорта по Бурашевскому шоссе в Твери
Фрукты, овощи и корнеплоды в Тверской области продавались с нарушениями
Более 8770 детей родилось за девять месяцев в Тверской области
Прокуратура нашла нарушения в работе болницы в Тверской области
Следователи СК выясняют причины возгорания маршрутки в Тверской области
Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тверской области
Помогать подключать и настраивать цифровое телевещание жителям Тверской области будут волонтёры
Строитель упал в недостроенную шахту лифта в Твери
Фургон и фура столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Овощи и фрукты продавали без необходимых документов в Твери
Свыше 2,1 млн рублей выделено на оборудование для лесных инспекторов в Тверской области
Пешеход попал под колеса автомобиля в Твери
Водитель французской лекговушки пострадал в ДТП в Тверской области