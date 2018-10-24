Без тепла и горячей воды остались жители микрорайона “Юность” в Твери

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-24T12:11:15+03:00

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В Твери жители микрорайона “Юность” остались без тепла и горячей воды. В районе дома №6 корпус 1 по Молодёжному бульвару выявлен дефект на трубопроводе. Чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации на магистральной сети, с утра специалисты “Тверской генерации” приступили к работам.

На время ремонта в ряде жилых домов по улицам Артюхиной, Паши Савельевой и Фрунзе, а также Молодёжному бульвару будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение.

В администрации Твери сообщают, что устранение дефекта на трубопроводе контролирует департамент ЖКХ администрации города. Закончить все работы ресурсоснабжающая организация должна в кратчайшие сроки.