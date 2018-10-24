Без тепла и горячей воды остались жители микрорайона “Юность” в Твери
В Твери жители микрорайона “Юность” остались без тепла и горячей воды. В районе дома №6 корпус 1 по Молодёжному бульвару выявлен дефект на трубопроводе. Чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации на магистральной сети, с утра специалисты “Тверской генерации” приступили к работам.
На время ремонта в ряде жилых домов по улицам Артюхиной, Паши Савельевой и Фрунзе, а также Молодёжному бульвару будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение.
В администрации Твери сообщают, что устранение дефекта на трубопроводе контролирует департамент ЖКХ администрации города. Закончить все работы ресурсоснабжающая организация должна в кратчайшие сроки.