Помогать подключать и настраивать цифровое телевещание жителям Тверской области будут волонтёры

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-24T11:47:05+03:00

С 1 января привычное аналоговое вещание телеканалов в Тверской области будет прекращено Фото: Абылай САРАЛАЕВ

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В Твери с 24 по 26 октября проходят занятия для волонтеров, которые будут оказывать помощь жителям региона в подключении к цифровому телевизионному вещанию. Добровольческие группы будут сформированы во всех муниципальных образованиях. В каждой группе будет около 20 человек – представители «Российского движения школьников», молодежных советов при органах местного самоуправления, волонтерских штабов и объединений.

Также для оказания помощи жителям региона в подключении и настройке цифрового ТВ организован ряд мероприятий, а в работу вовлечен добровольческий корпус.

-В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», - сообщает пресс-служба областного правительства.