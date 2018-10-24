2018-10-24T11:47:05+03:00
Общество

Помогать подключать и настраивать цифровое телевещание жителям Тверской области будут волонтёры

Добровольцы пройдут специальное обучение
Виктория ЖУКОВА
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С 1 января привычное аналоговое вещание телеканалов в Тверской области будет прекращеноС 1 января привычное аналоговое вещание телеканалов в Тверской области будет прекращеноФото: Абылай САРАЛАЕВ
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В Твери с 24 по 26 октября проходят занятия для волонтеров, которые будут оказывать помощь жителям региона в подключении к цифровому телевизионному вещанию. Добровольческие группы будут сформированы во всех муниципальных образованиях. В каждой группе будет около 20 человек – представители «Российского движения школьников», молодежных советов при органах местного самоуправления, волонтерских штабов и объединений.

Также для оказания помощи жителям региона в подключении и настройке цифрового ТВ организован ряд мероприятий, а в работу вовлечен добровольческий корпус.

Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», - сообщает пресс-служба областного правительства.

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