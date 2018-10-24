Строитель упал в недостроенную шахту лифта в Твери

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-24T11:14:46+03:00

В Твери строитель получил травмы во время работы. Фото: Игорь Стасюк

Изменить размер текста: A A

В Твери строитель получил травмы во время работы. ЧП произошло утром сегодня, 24 октября, в здании строящейся поликлиники в микрорайоне «Южный».

По предварительным данным, мужчина упал в недостроенную шахту лифта. Пострадавший выжил, он получил травму позвоночника.

На месте происшествия работали медики.

По данному факту следователи СК проводят доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, проводятся необходимые проверочные мероприятия на строительной площадке. Опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.