Строитель упал в недостроенную шахту лифта в Твери
Следователи СК проводят доследственную проверку
В Твери строитель получил травмы во время работы. Фото: Игорь Стасюк
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В Твери строитель получил травмы во время работы. ЧП произошло утром сегодня, 24 октября, в здании строящейся поликлиники в микрорайоне «Южный».
По предварительным данным, мужчина упал в недостроенную шахту лифта. Пострадавший выжил, он получил травму позвоночника.
На месте происшествия работали медики.
По данному факту следователи СК проводят доследственную проверку.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, проводятся необходимые проверочные мероприятия на строительной площадке. Опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.