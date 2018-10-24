Фургон и фура столкнулись на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-24T11:06:46+03:00

В ДТП пострадал водитель "ГАЗели" Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

В аварии пострадал один из водителей

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Во вторник, 23 октября, на 302 км федеральной трассы М-10, проходящей через Вышний Волочек Тверской области, произошла авария, в результате которой пострадал 27-летний мужчина. Полицейские выяснили, что дорожное происшествие случилось около 10:00.

Известно, что 27-летний водитель фургона "ГАЗ" не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в впереди идущую фуру "Volvo". Без потерпевших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с травмами попал водитель "ГАЗа".