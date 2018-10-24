2018-10-24T10:53:50+03:00
Общество

Овощи и фрукты продавали без необходимых документов в Твери

Очередной рейд прошел по Пролетарскому району
Виктория ЖУКОВА
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Все нарушители торговали в нестационарных торговых точкахВсе нарушители торговали в нестационарных торговых точкахФото: Ольга ИВАШЕНКО
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В Твери проверили уличных продавцов, которые торгуют овощами и фруктами. Проверка проходила в Пролетарском районе Твери.

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области обнаружили случаи торговли продукцией неизвестного происхождения. На овощи и фрукты у продавцов не было необходимых документов, которые подтвердили бы их фитосанитарное состояние.

Все нарушители торговали в нестационарных торговых точках.

Как сообщают в ведомстве, два физических лица привлечены к административной ответственности.

В связи с выявленными нарушениями жителям Тверской области не рекомендуют покупать овощей и фруктов в несанкционированных торговых точках. Часто продавцы не имеют необходимых документов и не могут гарантировать качество и безопасность своей продукции.

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