2018-10-24T10:00:40+03:00
Общество

Свыше 2,1 млн рублей выделено на оборудование для лесных инспекторов в Тверской области

Также средства направлены на поддержку лесничеств в регионе
Виктория ЖУКОВА
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Выделено более 3,7 млн рублей Фото: архив "КП"Выделено более 3,7 млн рублей Фото: архив "КП"
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В Тверской области дополнительно выделено более 3,7 млн рублей на развитие лесного хозяйства. В том числе средства будут направлены на поддержку лесничеств. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства 23 октября, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Более 662 тысяч рублей из общих средств выделено дополнительно на обработку 95,5 га почвы для проведения работ по лесовосстановлению.

На 990 тысяч рублей увеличивается финансирование лесничеств региона для обеспечения необходимыми объемами горюче-смазочных материалов.

Также 2,1 млн рублей направят на оснащение лесных инспекторов навигацией и измерительными приборами. Это позволит повысить качество надзорных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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