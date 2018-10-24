Пешеход попал под колеса автомобиля в Твери
Потерпевший переходил дорогу в неположенном месте
Потерпевший попал в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 23 октября, в Твери на улице Лермонтова в районе дома №12, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Дорожные полицейские сообщают, что неприятное происшествие случилось около 05:01.
Установлено, что 54-летний водитель "Reno Logan" сбил 39-летнего пешехода, которые пытался перейти дорогу в неположенном месте. Потерпевший видел "зебру", но идти к ней стал.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пешеход попал с различными травмами в больницу.