2018-10-24T09:46:10+03:00
Происшествия

Водитель французской лекговушки пострадал в ДТП в Тверской области

Мужчину пришлось госпитализировать
Альберт БОЙКОВ
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В аварии пострадал водитель Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадал водитель Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 23 октября, в Нелидово Тверской области произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Дорожный инцидент случился на Первомайской улице у дома №58, когда на часах было около 00:30.

Установлено, что 47-летний водитель "Reno Scenic" не смог выбрать безопасную скорость движения, и вылетел в кювет, где затем автомобиль еще и опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами был доставлен водитель иномарки.

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