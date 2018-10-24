Водитель французской лекговушки пострадал в ДТП в Тверской области
Мужчину пришлось госпитализировать
В аварии пострадал водитель Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 23 октября, в Нелидово Тверской области произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Дорожный инцидент случился на Первомайской улице у дома №58, когда на часах было около 00:30.
Установлено, что 47-летний водитель "Reno Scenic" не смог выбрать безопасную скорость движения, и вылетел в кювет, где затем автомобиль еще и опрокинулся.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами был доставлен водитель иномарки.