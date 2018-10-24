2018-10-24T09:29:44+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки в Твери

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Трагедия произошла 23 октября на Смоленском переулке. Фото: архив "КП"Трагедия произошла 23 октября на Смоленском переулке. Фото: архив "КП"
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В Твери пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла 23 октября на Смоленском переулке. Тело погибшего обнаружили возле одного из домов. По данному факту следователи Московского межрайонного следственного отдела Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводят доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. В частности, опрашиваются родственники погибшего и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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