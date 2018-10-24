Пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки в Твери

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-24T09:29:44+03:00

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В Твери пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла 23 октября на Смоленском переулке. Тело погибшего обнаружили возле одного из домов. По данному факту следователи Московского межрайонного следственного отдела Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводят доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. В частности, опрашиваются родственники погибшего и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.