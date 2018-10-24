80 нестационарных объектов снесут в Твери

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-24T09:18:34+03:00

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В Твери планируют снести гаражи, ларьки и бытовки. Администрация города и департамент экономического развития объявили о массовом сносе 80 нестационарных объектов в разных районах города. Снести все объекты должны будут сами владельцы в течение двух месяцев.

Гаражи планируют снести на Мигаловской набережной, улицах Ерофеева, Красной Слободы, Склизкова, Солнечной, бульварах Ногина и Гусева, проспекте Победы. Всего – 47 объектов.

В списке на демонтаж также различные нестационарные торговые объекты. В частности, ларьки и павильоны. Кроме того снесут в городе бытовки и некоторые ограждения. Полный перечень объектов, которые подлежат сносу, опубликован на сайте администрации Твери.