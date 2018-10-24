2018-10-24T08:47:54+03:00
Общество

Инвестиционный портал Тверской области планируют модернизировать

Портал станет еще удобнее и информативнее
Виктория ЖУКОВА
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Правительство Тверской области оказывает всю необходимую поддержку при реализации инвестпроектовПравительство Тверской области оказывает всю необходимую поддержку при реализации инвестпроектов
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В Тверской области планирует развивать областной инвестиционный портал. Этот вопрос обсудили на заседании правительства региона, которое 23 октября провел губернатор Игорь Руденя.

-С 2016 года по первую половину 2018 года в регионе реализован 31 инвестпроект на общую сумму более 50 миллиардов рублей, создано более 4100 рабочих мест, - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Для привлечения новых партнеров создан инвестиционный портал Верхневолжья. Правительство Тверской области оказывает всю необходимую поддержку при реализации инвестпроектов на территории региона.

На заседании обсуждалось обновление портала, которое позволит разместить расширенную информацию о муниципальных образованиях, площадках, индустриальных парках, земельных участках, мерах государственной поддержки инвесторов. Также на сайте портала будет улучшена карта инфраструктурных возможностей.

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