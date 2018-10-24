2018-10-24T08:15:26+03:00
Общество

Четыре жителя Тверской области купили лотерейные билеты и стали миллионерами

Подведены итоги за девять месяцев этого года
Виктория ЖУКОВА
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Выиграли жители Тверской области больше миллиона рублейВыиграли жители Тверской области больше миллиона рублейФото: Иван МАКЕЕВ
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С января по сентябрь четыре жителя Тверской области стали победителями в лотереи. Все они купили лотерейные билеты на почте. Выиграли везунчики миллион рублей или больше.

По информации Почты России, больше всего обладателей счастливых билетов оказалось в Московской области – больше 1 миллиона человек. Из них только 800 тысяч – это жители Москвы. На втором месте жители северной столицы и Ленинградской области. Там счастливчиков оказалось 700 тысяч. Лотерейные билеты они покупали в почтовых отделениях.

Такие же результаты, как и в Тверской области у Ханты-Мансийского автономного округа и Ставропольского края.

Напомним, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории нашей страны, являются государственными.

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