Четыре жителя Тверской области купили лотерейные билеты и стали миллионерами
С января по сентябрь четыре жителя Тверской области стали победителями в лотереи. Все они купили лотерейные билеты на почте. Выиграли везунчики миллион рублей или больше.
По информации Почты России, больше всего обладателей счастливых билетов оказалось в Московской области – больше 1 миллиона человек. Из них только 800 тысяч – это жители Москвы. На втором месте жители северной столицы и Ленинградской области. Там счастливчиков оказалось 700 тысяч. Лотерейные билеты они покупали в почтовых отделениях.
Такие же результаты, как и в Тверской области у Ханты-Мансийского автономного округа и Ставропольского края.
Напомним, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории нашей страны, являются государственными.