2018-10-23T21:20:16+03:00
Звезды

Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на бесплатный «Арт-кайф»

Посетителей ждет свободный вход на выставку и экскурсию
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Приглашают всех!Приглашают всех!
Изменить размер текста:

Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает жителей города принять участие в акции 26 и 27 октября.

26 октября на выставке «Как молоды мы были...» (Малый зал) в 17.00 состоится БЕСПЛАТНАЯ экскурсия.

- Приглашаем познакомиться с наиболее заметными произведениями художников, участников молодежных выставок 1980-х годов, - уточняют организаторы.

ВНИМАНИЕ! Входные билеты на выставку необходимо приобрести.

А вот 27 октября запланирована акция акция «Арт-кайф», когда посещение всех выставок БЕСПЛАТНО.

ТГМВЦ, ул. Советская, 54.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьников Твери ждут Сказочные каникулы в ТЮЗе
Кельтский новый год "Самайн" отметят в Твери
Вандалы разгромили сквер в Заволжском районе Твери на 124 тысячи рублей
Женщина через телефон перевела себе деньги с банковской карты подруги в Тверской области
В Тверской области установят дополнительные фельдшерско-акушерские пункты
В Твери "Быстрый театр" откроет сезон читкой пьесы "Чип"
Маршрутка вспыхнула в Тверской области
В Тверской области спасатели достали из-под земли енота
Парень дал позвонить прохожему на улице в Твери и лишился телефона
Энергетики расчистили более 4468 га просек вдоль воздушных линий электропередачи в Тверской области
"Контроль трезвости" в Тверской области не смогли пройти 47 водителей
Продолжается розыск женщины, которая вытолкнула пенсионерку из маршрутки в Твери
Из микроавтобуса похитили коллекцию монет в Тверской области
Более 70 экскурсоводов из Тверской области повысят квалификацию
Жителя Тверской области подозревают в жестоком убийстве 41-летнего мужчины