Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на бесплатный «Арт-кайф»

СЕГОДНЯ 21:19 2018-10-23T21:20:16+03:00

Посетителей ждет свободный вход на выставку и экскурсию

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Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает жителей города принять участие в акции 26 и 27 октября.

26 октября на выставке «Как молоды мы были...» (Малый зал) в 17.00 состоится БЕСПЛАТНАЯ экскурсия.

- Приглашаем познакомиться с наиболее заметными произведениями художников, участников молодежных выставок 1980-х годов, - уточняют организаторы.

ВНИМАНИЕ! Входные билеты на выставку необходимо приобрести.

А вот 27 октября запланирована акция акция «Арт-кайф», когда посещение всех выставок БЕСПЛАТНО.

ТГМВЦ, ул. Советская, 54.