Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на бесплатный «Арт-кайф»
Посетителей ждет свободный вход на выставку и экскурсию
Приглашают всех!
Изменить размер текста:
Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает жителей города принять участие в акции 26 и 27 октября.
26 октября на выставке «Как молоды мы были...» (Малый зал) в 17.00 состоится БЕСПЛАТНАЯ экскурсия.
- Приглашаем познакомиться с наиболее заметными произведениями художников, участников молодежных выставок 1980-х годов, - уточняют организаторы.
ВНИМАНИЕ! Входные билеты на выставку необходимо приобрести.
А вот 27 октября запланирована акция акция «Арт-кайф», когда посещение всех выставок БЕСПЛАТНО.
ТГМВЦ, ул. Советская, 54.