2018-10-23T21:15:53+03:00
Звезды

Кельтский новый год "Самайн" отметят в Твери

Начало концерта в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
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Начало концерта в 19.00Начало концерта в 19.00
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26 октября в ДК "Пролетарка" Твери отметят кельтский новой год "Самайн".

Немного из истории. Кельтский календарь делил год на две части: темную - с конца октября по начало ноября - и светлую, которая начиналась в марте-апреле. Новый год совпадал с наступлением темной части. Традиция праздновать Самайн, как и другие календарные праздники, у кельтов сложилась в период, когда в их хозяйстве преобладало скотоводство. Приурочен праздник к окончанию сельскохозяйственного года. Отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В наше время в России Самайн - это фестиваль кельтской культуры: ирландской, шотландской и бретонской. В эти дни на сценических площадках выступают музыкальные коллективы и танцевальные школы, организуются праздничные конкурсы.

На сцене ДК «Пролетарка» в концерте примут участие: народный ансамбль этнической музыки «Ашель», коллектив ирландского танца «Степполтон», российский музыкант Анатолий Исаев (волынка, флейта), тверской танцевальный дуэт Макс Егерев и Лариса Коршунова и другие. Вечер ведет Тим Талер.

Организаторы и идейные вдохновители мероприятия - Катерина Шидловская и Эдуард Крылаев - руководители двух народных коллективов: «Степполтон» и «Ашель», которые около двух десятков лет совместно трудятся над творческими проектами в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка».

ДК «Пролетарка»

26 октября в 19.00

Вход - 400 рублей

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