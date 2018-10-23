Вандалы разгромили сквер в Заволжском районе Твери на 124 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-23T19:12:41+03:00

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В Твери зафиксирован очередной акт вандализма. Предположительно в ночь с 22 на 23 октября в сквере ветеранов войны и труда, что на улице Горького, неизвестные разбили установленные в сквере фонари. Своими действиями они причинили ущерб на общую сумму в 124 тысячи рублей.

В администрации Твери сообщают, что всего нарушители повредили восемь светильников – два фонаря по четыре светильника на каждом. Администрация района уже направила заявление о совершённом преступлении в правоохранительные органы.

Фонари будут отремонтированы в ближайшее время.

В связи с этим администрация города обращается к жителям с просьбой бережно относиться к своему городу и не быть равнодушными.