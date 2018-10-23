Вандалы разгромили сквер в Заволжском районе Твери на 124 тысячи рублей
В Твери зафиксирован очередной акт вандализма. Предположительно в ночь с 22 на 23 октября в сквере ветеранов войны и труда, что на улице Горького, неизвестные разбили установленные в сквере фонари. Своими действиями они причинили ущерб на общую сумму в 124 тысячи рублей.
В администрации Твери сообщают, что всего нарушители повредили восемь светильников – два фонаря по четыре светильника на каждом. Администрация района уже направила заявление о совершённом преступлении в правоохранительные органы.
Фонари будут отремонтированы в ближайшее время.
В связи с этим администрация города обращается к жителям с просьбой бережно относиться к своему городу и не быть равнодушными.