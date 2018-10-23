Женщина через телефон перевела себе деньги с банковской карты подруги в Тверской области
У 60-летней жительницы Торопца с банковской карты при неизвестных обстоятельствах произошло списание денежных средств на сумму более 5 000 рублей. Женщина обратилась к полицейским.
Стражи правопорядка выяснили, что накануне заявительница принимала в гостях знакомую. Во время застолья гостья воспользовалась телефоном хозяйки и перевела через мобильное приложение с её банковской карты денежные средства.
Как сообщают в УМВД России по Тверской области, полицейские задержали подозреваемую. В отделе полиции она созналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги успела потратить.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.