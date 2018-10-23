2018-10-23T18:21:48+03:00
Происшествия

Женщина через телефон перевела себе деньги с банковской карты подруги в Тверской области

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленница похитила с карты пять тысяч рублейЗлоумышленница похитила с карты пять тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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У 60-летней жительницы Торопца с банковской карты при неизвестных обстоятельствах произошло списание денежных средств на сумму более 5 000 рублей. Женщина обратилась к полицейским.

Стражи правопорядка выяснили, что накануне заявительница принимала в гостях знакомую. Во время застолья гостья воспользовалась телефоном хозяйки и перевела через мобильное приложение с её банковской карты денежные средства.

Как сообщают в УМВД России по Тверской области, полицейские задержали подозреваемую. В отделе полиции она созналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги успела потратить.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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