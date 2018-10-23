В Тверской области установят дополнительные фельдшерско-акушерские пункты
В Тверской области дополнительно установят 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, для этого из областного бюджета выделено 46,2 млн рублей. Планируем расположить эти фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных образованиях, где проживают более 100 человек и расстояние до ближайшего медицинского учреждения составляет более пяти километров.
Четыре ФАПа будут установлены в Торжокском, по два в Калининском и Рамешковском, по одному в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском.
Ранее в 2018 году в Тверской области планировалось создать 50 фельдшерско-акушерских пунктов, таким образом, общее количество новых медицинских учреждений составит 61.