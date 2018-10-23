2018-10-23T17:39:28+03:00
Здоровье

В Тверской области установят дополнительные фельдшерско-акушерские пункты

До ФАПа теперь рукой подать
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
В каждый населённый пункт по ФАПуВ каждый населённый пункт по ФАПу
Изменить размер текста:

В Тверской области дополнительно установят 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, для этого из областного бюджета выделено 46,2 млн рублей. Планируем расположить эти фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных образованиях, где проживают более 100 человек и расстояние до ближайшего медицинского учреждения составляет более пяти километров.

Четыре ФАПа будут установлены в Торжокском, по два в Калининском и Рамешковском, по одному в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском.

Ранее в 2018 году в Тверской области планировалось создать 50 фельдшерско-акушерских пунктов, таким образом, общее количество новых медицинских учреждений составит 61.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вандалы разгромили сквер в Заволжском районе Твери на 124 тысячи рублей
Женщина через телефон перевела себе деньги с банковской карты подруги в Тверской области
В Твери "Быстрый театр" откроет сезон читкой пьесы "Чип"
Маршрутка вспыхнула в Тверской области
В Тверской области спасатели достали из-под земли енота
Парень дал позвонить прохожему на улице в Твери и лишился телефона
Энергетики расчистили более 4468 га просек вдоль воздушных линий электропередачи в Тверской области
"Контроль трезвости" в Тверской области не смогли пройти 47 водителей
Продолжается розыск женщины, которая вытолкнула пенсионерку из маршрутки в Твери
Из микроавтобуса похитили коллекцию монет в Тверской области
Более 70 экскурсоводов из Тверской области повысят квалификацию
Жителя Тверской области подозревают в жестоком убийстве 41-летнего мужчины