В Тверской области установят дополнительные фельдшерско-акушерские пункты

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-23T17:39:28+03:00

В каждый населённый пункт по ФАПу

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В Тверской области дополнительно установят 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, для этого из областного бюджета выделено 46,2 млн рублей. Планируем расположить эти фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных образованиях, где проживают более 100 человек и расстояние до ближайшего медицинского учреждения составляет более пяти километров.

Четыре ФАПа будут установлены в Торжокском, по два в Калининском и Рамешковском, по одному в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском.

Ранее в 2018 году в Тверской области планировалось создать 50 фельдшерско-акушерских пунктов, таким образом, общее количество новых медицинских учреждений составит 61.