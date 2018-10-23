В Твери "Быстрый театр" откроет сезон читкой пьесы "Чип"

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-23T17:29:14+03:00

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"Быстрый театр" открывает сезон читкой пьесы "Чип". Сеансы будут проходить 27 и 28 октября в 17:00 на адресу улица Склизкова 52а, молодёжно-подростковый центр, театральный зал. Вход свободный.

Актёры поставят спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска". Спектакль будет представлен в уникальной для Твери технике читок.

Читка пьесы - спектакль, в котором нет декораций и мизансцен, но есть «чистый» драматургический текст и актеры, которые его оживляют. После каждой читки - обязательное обсуждение со зрителями.

Что такое "Быстрый театр" как попасть на его постановки и самому стать актёром читайте в наше материале.