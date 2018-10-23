Маршрутка вспыхнула в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-23T17:14:42+03:00

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В Тверской области загорелась маршртука. Произошло это в Кимрском районе в поселке Южный около 15:40 сегодня, 23 октября.

Пылающий ПАЗ успели сфотографировать очевидцы.

Маршрутка загорелась на конечной остановке. В салоне находилось восемь человек. Все пассажиры успели отойти на безопасное расстояние, поэтому во время пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, в ПАЗе взорвался газовый баллон. Подробности ЧП уточняются.

На месте происшествия работали пожарные. В УМЧС России по Тверской области сообщили, что пожар оперативно был потушен.