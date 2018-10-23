Маршрутка вспыхнула в Тверской области
Пассажиры успели отойти на безопасное расстояние
Пылающий ПАЗ успели сфотографировать очевидцы. Фото: группа в соцсети "Кимры-инфо".
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В Тверской области загорелась маршртука. Произошло это в Кимрском районе в поселке Южный около 15:40 сегодня, 23 октября.
Пылающий ПАЗ успели сфотографировать очевидцы.
Маршрутка загорелась на конечной остановке. В салоне находилось восемь человек. Все пассажиры успели отойти на безопасное расстояние, поэтому во время пожара никто не пострадал.
По предварительным данным, в ПАЗе взорвался газовый баллон. Подробности ЧП уточняются.
На месте происшествия работали пожарные. В УМЧС России по Тверской области сообщили, что пожар оперативно был потушен.
Подробности ЧП уточняются. Фото: группа в соцсети "Кимры-инфо".