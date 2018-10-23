2018-10-23T16:46:53+03:00
Дом. Семья

В Тверской области спасатели достали из-под земли енота

Лесной житель провалился в колодец
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Енота достали из колодца Фото: ГОЧС города РжеваЕнота достали из колодца Фото: ГОЧС города Ржева
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В Тверской области спасатели достали из-под земли енота - тревожный звонок поступил ржевским спасателям во вторник, 23 октября. Жители одного из домов города Ржева сообщили, что в колодец провалился енот. Животное не могло самостоятельно выбраться и скребло лапками бетонные стенки.

- Енота успешно достали из колодца, в коробке транспортировали к лесу и выпустили в естественную среду обитания, – сообщаетв ГОЧС города Ржева.

Пока енот ждал помощи, его подкармливали местные жители. Поэтому особой прыти при расставании он не проявил, а в развалочку побежал в лес.

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