В Тверской области спасатели достали из-под земли енота
Лесной житель провалился в колодец
Енота достали из колодца Фото: ГОЧС города Ржева
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В Тверской области спасатели достали из-под земли енота - тревожный звонок поступил ржевским спасателям во вторник, 23 октября. Жители одного из домов города Ржева сообщили, что в колодец провалился енот. Животное не могло самостоятельно выбраться и скребло лапками бетонные стенки.
- Енота успешно достали из колодца, в коробке транспортировали к лесу и выпустили в естественную среду обитания, – сообщаетв ГОЧС города Ржева.
Пока енот ждал помощи, его подкармливали местные жители. Поэтому особой прыти при расставании он не проявил, а в развалочку побежал в лес.