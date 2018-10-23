Парень дал позвонить прохожему на улице в Твери и лишился телефона

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-23T16:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери к сотрудникам полиции обратился 21-летний местный житель. Молодой человек сообщил о мошенничестве.

В ходе разбирательства полицейские установили, что днем на улице Склизкова к заявителю подошел парень и попросил дать ему позвонить. Получив мобильный телефон стоимостью 17 тысяч рублей, мошенник скрылся.

Владелец телефона описал злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разыскали подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний житель Бежецкого района – сообщают в УМВД России по Тверской области.

Похищенный телефон парень успел продать. В его отношении возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.