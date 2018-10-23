2018-10-23T16:38:12+03:00
Происшествия

Парень дал позвонить прохожему на улице в Твери и лишился телефона

Мошенник убежал с чужим телефоном
Виктория ЖУКОВА
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Телефон стоит 17 тысяч рублей. Фото: архив "КП"Телефон стоит 17 тысяч рублей. Фото: архив "КП"
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В Твери к сотрудникам полиции обратился 21-летний местный житель. Молодой человек сообщил о мошенничестве.

В ходе разбирательства полицейские установили, что днем на улице Склизкова к заявителю подошел парень и попросил дать ему позвонить. Получив мобильный телефон стоимостью 17 тысяч рублей, мошенник скрылся.

Владелец телефона описал злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разыскали подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний житель Бежецкого района – сообщают в УМВД России по Тверской области.

Похищенный телефон парень успел продать. В его отношении возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.

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