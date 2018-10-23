2018-10-23T15:21:18+03:00
Общество

Продолжается розыск женщины, которая вытолкнула пенсионерку из маршрутки в Твери

Пожилая женщина погибла, ударившись головой об асфальт
Виктория ЖУКОВА
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Фоторобот подозреваемой женщины был составлен на основании показаний свидетелей. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиФоторобот подозреваемой женщины был составлен на основании показаний свидетелей. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи Заволжского межрайонного следственного отдела Тверь СУ СК РФ по Тверской области продолжаются разыскивать женщину, которая подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Подозреваемая 13 июня этого года на остановке общественного транспорта на улице Горького у дома №184, выходя из маршрутки, вытолкнула на проезжую часть пожилую женщину. Пенсионерка скончалась на месте, ударившись головой об асфальт.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, по уголовному делу продолжается комплекс необходимых мероприятий. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фоторобот подозреваемой женщины был составлен на основании показаний свидетелей. Если Вам знаком данный человек, либо Вы стали очевидцем преступления, а также, если владеете другой значимой для следствия информацией, позвоните по телефонам: 8-920-181-13-10 или 02.

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