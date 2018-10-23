Из микроавтобуса похитили коллекцию монет в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-23T14:38:17+03:00

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В Торжке к сотрудникам полиции обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что оставил в своей машине коллекцию монет и два портсигара. Позже он заметил, что дорогие вещи пропали. Ущерб превысил 37 000 рублей.

Полицейские установили, что свой микроавтобус марки «Фольксваген» заявитель припарковал во дворе дома по месту жительства. Внутрь автомобиля злоумышленник проник путем свободного доступа, похитил имущество и скрылся.

Стражи правопорядка по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело.