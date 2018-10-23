2018-10-23T14:38:17+03:00
Происшествия

Из микроавтобуса похитили коллекцию монет в Тверской области

Владелец оставил ценные вещи в машине и ушел
Виктория ЖУКОВА
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Коллекцию монет владелец оставил в машине Фото: УМВД России по Тверской областиКоллекцию монет владелец оставил в машине Фото: УМВД России по Тверской области
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В Торжке к сотрудникам полиции обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что оставил в своей машине коллекцию монет и два портсигара. Позже он заметил, что дорогие вещи пропали. Ущерб превысил 37 000 рублей.

Полицейские установили, что свой микроавтобус марки «Фольксваген» заявитель припарковал во дворе дома по месту жительства. Внутрь автомобиля злоумышленник проник путем свободного доступа, похитил имущество и скрылся.

Стражи правопорядка по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело.

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