СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-23T14:00:28+03:00

Более 70 экскурсоводов из Тверской области повысят квалификацию

Во время обучения большое внимание уделяется специфике работы с иностранными гостями

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В Тверской области начался проект по обучению экскурсоводов и гидов-переводчиков. Образовательный курс прослушают 50 экскурсоводов, 16 гидов-переводчиков, а также выпускники «Школы городских экскурсий». Занятия проходят в библиотеке имени Горького в Твери.

Преподавать тверским экскурсоводам будут отраслевые специалисты федерального уровня: Елена Тихонова – член правления Московской Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков, Татьяна Влашку, Йожеф Шнайдген.

При подготовке гидов-переводчиков большое внимание уделяется специфике работы с иностранными гостями, в том числе китайскими туристами – сообщает пресс-служба областного правительства.

После удачной сдачи экзамена, экскурсоводы получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Повышение профессионального уровня специалистов, предоставляющих услуги по сопровождению гостей на территории Верхневолжья, ведется в рамках государственной программы «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018-2023 годы.