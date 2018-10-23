Жителя Тверской области подозревают в жестоком убийстве 41-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-23T13:21:22+03:00

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В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Погибший 41-летний мужчина был найден в одной из квартир в Нелидово. На его теле эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, во время судебно-медицинского исследования тела было установлено, что мужчина погиб от закрытой травмы груди с множественными двухсторонними переломами ребер и разрывами легких.

Следователи СК совместно с полицейскими провели комплекс необходимых мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время планируется предъявление обвинения в совершении преступления.