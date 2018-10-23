Вандалы разбили фонари в сквере Ветеранов войны и труда в Твери

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-23T12:42:18+03:00

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В Твери вандалы разгромили еще один парк. В ночь на 23 ноября нарушители устроили настоящий погром в сквере Вветеранов войны и труда.

Вандалы орудовали в восточной части парка. Они не только побили там фонари, но и как сообщает ТИА, вырвали плафоны с оснований. Причем фонари в сквере стояли необычные – они были стилизованы пол старину.

Парк находится в Заволжском районе на пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта. Долгое время этот сквер был безымянным, однако, в июне этого года территория официально стала «Сквером ветеранов войны и труда».