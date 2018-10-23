2018-10-23T12:38:28+03:00
Общество

«Тверская генерация»: от площади квартиры напрямую зависит величина начисления за услугу отопления

ООО «Тверская генерация», как поставщик тепловой энергии, производит расчет за коммунальные услуги горячего водоснабжения и отопления. От площади квартиры напрямую зависит величина начисления за услугу отопления.
Алина ПЕТРОВА
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Фото: пресс-служба "Тверская генерация"Фото: пресс-служба "Тверская генерация"
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Данные по площади каждой квартиры ресурсоснабжающая организация получает от УК. К сожалению, эти данные не всегда соответствуют действительности. Были случаи, когда недобросовестные исполнители коммунальных услуг целенаправленно предоставляли недостоверные сведения и занижали площади квартир.

Для исключения использования неверных данных по площадям «Тверская генерация» провела сверку. В качестве основы принята база Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области (Росреестра). Единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных сведений (ФЗ № 218 от 13 июля 2015г.).

Таким образом, для прозрачности начислений принято решение по применению с начала отопительного периода 2018-2019 гг. единого подхода для расчета отопления по всему городу – данные Росреестра.

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