Завод в Твери задолжал своим работникам четыре миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-23T12:09:38+03:00

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В Твери прокуратура Московского района по многочисленным обращениям граждан провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в «Тверском мясоперерабатывающем заводе».

Установлено, что 95 сотрудников не получили зарплату. Задолженность перед ними составляет порядка четырех миллионов рублей.

-По данному факту прокурором района внесено представление об устранении выявленных нарушений, а в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей. Также в суд направлено 47 судебных приказов на общую сумму 2 278 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам.

После проверки прокуратуры руководить организации погасил задолженность перед работками в полном объеме.