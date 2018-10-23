Три человека получили травмы в аварии в Твери

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-23T11:42:22+03:00

В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области Фото: Иван ВИСЛОВ

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В понедельник, 22 октября, в Твери на Тверском проспекте в районе дома №5, произошло ДТП, в котором получили травмы три человека. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 19:21.

Известно, что 43-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не стал занимать крайнее положение на проезжей части при попытке развернуться, и столкнулся с «Mercedes Benz 2232DP», водитель которого двигался попутно по трамвайным путям.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу водитель «Volkswagen», его 12-летний мальчик пассажир, а также 17-летний пассажир «Mercedes».