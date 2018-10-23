Врачи кардиодиспансера в октябре осмотрят жителей четырех районов Тверской области

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-23T11:06:23+03:00

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Врачи Тверского кардиодиспансера за девять месяцев этого года посетили 11 районов Тверской области.

Кардиологи приняли около 170 пациентов, из которых примерно 30 человек получили направление на дообследование в областной центр. Особое внимание врачи уделяют наблюдению за пациентами, которые ранее перенесли инфаркт миокарда.

-Как правило, все пациенты, которые проходят осмотр у специалистов ГБУЗ «ОККД», получают рекомендации по лечению и направления на обследование по месту жительства, - сообщают в региональном Минздраве.

В октябре выезды специалистов будут продолжены. До конца месяца кардиологи посетят еще четыре района Тверской области. Сегодня, 23 октября, врачи поедут в Оленинский район. Следующий рейд запланирован на 25 октября в Спирово.