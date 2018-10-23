Врачи кардиодиспансера в октябре осмотрят жителей четырех районов Тверской области
Врачи Тверского кардиодиспансера за девять месяцев этого года посетили 11 районов Тверской области.
Кардиологи приняли около 170 пациентов, из которых примерно 30 человек получили направление на дообследование в областной центр. Особое внимание врачи уделяют наблюдению за пациентами, которые ранее перенесли инфаркт миокарда.
-Как правило, все пациенты, которые проходят осмотр у специалистов ГБУЗ «ОККД», получают рекомендации по лечению и направления на обследование по месту жительства, - сообщают в региональном Минздраве.
В октябре выезды специалистов будут продолжены. До конца месяца кардиологи посетят еще четыре района Тверской области. Сегодня, 23 октября, врачи поедут в Оленинский район. Следующий рейд запланирован на 25 октября в Спирово.