Пассажир корейской легковушки пострадал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-23T11:01:32+03:00

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Во вторник, 22 октября, на 13 км автомобильной дороги Дмитровка – Мартыново – Лискино – Михайловское, проходящей через Краснохолмский район Тверской области, произошла авария с потерпевшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 17:00.

Установлено, что 52-летний пьяный водитель автомобиля "Hyundai Solaris" не справился с управлением и выехал в кювет, где затем еще и опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу был доставлен 52-летний пассажир иномарки.