На Волоколамском проспекте в Твери частично ограничено движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-23T10:06:42+03:00

На Волоколамке перекрыли две полосы Фото: группа в соцсети "Увидено в Твери".

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В Твери на Волоколамском проспекте перекрыты две полосы. Бетонными блоками ночью на 23 октября огородили две центральные, крайние левые полосы в обе стороны движения.

Частично ограничено движение на участке от проспекта Победы до улицы Склизкова. Соответственно проезд осуществляется только по четырем из шести полосам. На участке запланированы ремонтные работы.

Очевидцы в группе в соцстях уже сообщают, что Волоколамский проспект сегодня, 23 октября, в утренние часы встал в массовую пробку. Машины стояли, начиная от микрорайона «Южный». Сильные заторы ожидаются также в самое оживлённое время: в обед и вечером.