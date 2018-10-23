2018-10-23T09:46:23+03:00
Происшествия

Пожилая женщина погибла во время пожара в собственном доме в Тверской области

Причина пожара устанавливается
Виктория ЖУКОВА
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Причина пожара устанавливается Фото: архив "КП"Причина пожара устанавливается Фото: архив "КП"
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В Тверской области в Нелидово ночью загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании поступило дежурному регионального УМЧС России в 02:30 23 октября.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит деревянный одноэтажный дом на улице Новая. В результате пожара огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади.

Как сообщают в УМЧС России по Тверской области, полностью ликвидировано возгорание было в 04:40.

В 03:58 пожарные обнаружили на полу в комнате погибшую 78-летнюю хозяйку дома.

С огнем на месте боролись девять человек с помощью трех единиц техники.

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