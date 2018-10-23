Эпидпорог заболеваемости ОРВИ не превышен в Тверской области во всех возвратных группах

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-23T09:13:43+03:00

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В Тверской области случаев заболевания гриппом зарегистрировано не было. Подведен итог мониторинга на 42 календарной недели по заболеваемости ОРВИ и профилактике гриппа в регионе.

ОРВИ диагностировали у 7595 жителей Тверской области. Это количество ниже уровня предыдущей недели на 6 % и ниже уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года на 12 %. Эпидемический порог заболеваемости по всем возрастным группам не превышен.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что за неделю среди больных выделялись вирусы парагриппа и микоплазмы.

Прививку против гриппа в регионе сделало только 43 % от общего запланированного количества жителей. Вакцинация продолжается.