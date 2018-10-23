2018-10-23T08:45:42+03:00
Здоровье

Енотовидная собака заболела бешенством в Тверской области

От опасной болезни животное погибло
Виктория ЖУКОВА
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Вирус передаётся через слюну животных.Вирус передаётся через слюну животных.Фото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством. На этот раз от смертельного заболевания пала енотовидная собака. Ее труп обнаружили жители деревни Трестна Максатихинского района.

Патологический материал поступил в ФГБУ «Тверская МВЛ». Специалисты ведомства подтвердили, что зверь был болен бешенством. Диагностические исследования материала проводились в рамках государственного задания в соответствии с заявками Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

Напомним, что бешенство -это опасное заболевание, которое гарантированно убьёт своего носителя, если вовремя не начать лечение. Вирус передаётся через слюну животных. Поэтому если вас укусило уличное или дикое животное - немедленно обращайтесь к врачам.

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