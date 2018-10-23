Представителям рабочих профессий легче всего найти работу в Тверской области
В Тверской области открыто 15,4 тысячи вакансий, причем 9,3 тысячи из них предназначены для представителей рабочих профессий. Прим этом, в органах службы занятости области зарегистрировано 4,6 тысячи граждан, которые ищут работу.
По-прежнему самыми востребованными в Верхневолжье остаются инженеры разного профиля, операторы технологических установок, электронно-вычислительных и вычислительных машин, электрогазосварщики, токари, механики и электрики.
Также 1,4 тысячи вакансий предлагается для врачей и строителей. Требуются работники и транспортной отрасли, в сферах продаж, образования и науки, бытового обслуживания.
С января по сентябрь этого года работу нашли свыше 21,8 тысяч человек. К общественным работам привлечено порядка 900 граждан, 191 бывший безработный занялся бизнесом, а для 1625 человек организовано профобучение. Свой профессиональный уровень повысили более 290 женщин, которые находятся в декретном отпуске - сообщает пресс-служба областного правительства.